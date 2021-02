Un positivo e un deceduto in una Rsa: avevano ricevuto il richiamo cinque giorni fa, il vaccino non ha fatto in tempo ad agire

FASANO - Un'anziana è risultata positiva al Covid in una casa di cura ed è ricoverata in ospedale, mentre un altro ospite, un uomo, è deceduto oggi. Entrambi avevano ricevuto il 4 febbraio scorso la seconda dose del vaccino anti-coronavirus all'interno della Residenza sanitaria “Sancta Maria Regina Pacis” di Fasano (Brindisi). Ne dà notizia il direttore della struttura, don Sandro Ramirez che specifica in una nota che d'intesa con il dipartimento di prevenzione della Asl si stanno adottando tutte le misure per verificare e monitorare la condizione degli altri ospiti e dei dipendenti.

La persona deceduta era affetta da altre patologie. “Stiamo gestendo la circostanza sotto ogni aspetto, diagnostico, terapeutico e assistenziale – spiega Ramirez - e ho chiesto con forza a tutti i parenti e i dipendenti la massima collaborazione. Moltiplicheremo il nostro impegno avendo come sempre all’apice delle nostre attenzioni la tutela della salute di tutti. So di poter contare sulla professionalità e sul senso di responsabilità dei nostri operatori. Il dipartimento di prevenzione della Asl sta conducendo indagini anche per verificare le modalità presunte con cui si è verificato il contagio e il giorno in cui potrebbe essere avvenuto, molto probabilmente prima della somministrazione della seconda dose del vaccino. Nella Rsa Regina Pacis le prime vaccinazioni, circa una ventina su un complessivo di 90 ospiti, risalgono al giorno del Vaccine Day, il 27 dicembre scorso.

