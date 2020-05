Un altro focolaio nelle Rsa: contagiati quattro operatori

Un fulmine a ciel sereno. Quando sembrava che tutto stesse procedendo per il meglio ecco che anche a Fasano vien fuori un focolaio in una struttura Rssa e altre due donne risultate positive al tampone. Quattro operatori socio-sanitari, dipendenti di una cooperativa che lavora, appunto, per la residenza di proprietà dell'Asp Terra di Brindisi sono risultati positivi a seguito dei tamponi effettuati dall'Asl di Brindisi presso la struttura nei giorni scorsi. Proprio l'azienda sanitaria brindisina, guidata dal direttore generale Giuseppe Pasqualone, il 30 aprile scorso aveva diramato un comunicato in cui si sottolineava l'attività di sorveglianza sanitaria nella provincia con un totale di 325 tamponi effettuati tra Rssa, territorio e ospedale Perrino.



Tra questi vi erano anche 20 effettuati al personale dell'Asp Terra di Brindisi Istituto Canonico Rossini-Latorre. I 4 positivi pare siano asintomatici e non hanno mai mostrato segni di Covid 19. Ieri mattina l'Asl ha comunque provveduto a sottoporre alla prova del tampone tutti i 32 ospiti della residenza fasanese, per scongiurare la presenza di altre persone positive al Coronavirus. «I quattro Oss, a cui va la nostra più viva solidarietà, sono risultati tutti asintomatici ha spiegato in una nota il presidente dell'Asp Terra di Brindisi Massimo Vinale -. Tant'è che godono di buona salute. Tuttavia, la loro asintomaticità ha eluso tutti i controlli e i protocolli da noi attivati sin dal 24 febbraio. Protocolli adottati nel pieno rispetto delle disposizioni dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, del Dipartimento della Salute della Regione Puglia e dell'Asl di Brindisi. Del resto, gli asintomatici si possono rilevare solo col cosiddetto tampone. I 4 operatori sono in isolamento domiciliare già dal 1° maggio. Abbiamo già provveduto alla loro sostituzione. Gli operatori, compresi i 4 positivi asintomatici, saranno nuovamente sottoposti al tampone, al fine di accertare gli eventuali sviluppi».



«Stiamo effettuando tamponi al personale delle strutture ospedaliere e socio-residenziali perché sulla carta possono essere un maggiore veicolo di contagio avendo numerosi contatti spiega a proposito il dg Pasqualone -. Anche a Fasano sono risultati positivi in quattro. Ora abbiamo provveduto anche ad effettuare i tamponi anche agli ospiti e domani avremo i risultati. Intanto con la proprietà sono stati definiti gli isolamenti e i percorsi oltre alle procedure da seguire».

Sempre ieri effettuati anche tamponi ai 14 operatori della Rssa Don Angelo Sabatelli e ai 29 operatori della Rssa S. Maria Regina Pacis sempre di Fasano. Anche per questi i risultati sono attesi per domani. Sulle residenze socio sanitarie è intervenuto anche il sindaco Francesco Zaccaria. «Secondo i protocolli previsti dalla Regione Puglia la Asl ha cominciato ad effettuare i tamponi a tappeto su tutti gli ospiti e gli operatori delle Residenze Sanitarie per Anziani del territorio comunale di Fasano, da oltre un mese e mezzo chiuse al pubblico fa sapere il primo cittadino -. I test si concluderanno nei prossimi giorni. Ho ricevuto dalla direzione del Canonico Rossini, una delle Rssa del nostro territorio, la comunicazione ufficiale di quattro operatori socio-sanitari positivi asintomatici con carica virale ridotta. Siamo in attesa dei risultati dei tamponi sugli ospiti. Ci preme sottolineare, però, che al momento tutti gli anziani ospiti della struttura non presentano sintomi, così come tutti i familiari degli operatori positivi.



Ci sono poi due nuovi contagiati fra la popolazione fasanese. Si tratta di due donne residenti a Fasano. Questo porta a 16 il numero dei cittadini attualmente contagiati fra asintomatici e non, che sommati ad un deceduto e a 6 guariti, portano a 23 i casi totali nel nostro Comune. Alla vigilia dell'inizio della Fase 2 vi rinnovo a maggior ragione l'appello a non credere che sia tutto finito: l'Amministrazione Comunale deve continuare ad applicare decreti ed ordinanze di Governo e Regione, che prevedono comunque sanzioni per chi non rispetta le prescrizioni». I contagi nella Rssa fasanese, come detto, sono giunti in un momento inaspettato anche perché la struttura, dati i tanti casi verificatisi su tutto il territorio nazionale, aveva avuto un occhio di riguardo per i servizi sociosanitari assistenziali forniti che sono stati prestati con la consueta professionalità e premura. Uno dei primi atti operati dalla proprietà è stato quello di vietare le visite ai familiari sin dai primi giorni di marzo. Ciò ha fatto crescere il senso di responsabilità e dovere da parte di tutti gli operatori, nei confronti di ciascuna persona anziana. Sempre dai primi di marzo è stato, inoltre, potenziato ulteriormente il servizio di sanificazione e igienizzazione giornaliera. © RIPRODUZIONE RISERVATA