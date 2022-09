Uccide la ex compagna con due fucilate, poi si toglie la vita

Uccide la ex compagna a colpi di arma da fuoco, poi si toglie la vita. Tragedia questa mattina presto nel brindisino. Una donna, Giuseppina Fumarola di 47 anni, è stata uccisa questa mattina a Villa Castelli (Brindisi) dal suo ex compagno Vito Sussa, che è stato poi ritrovato impiccato nella sua abitazione. I fatti sono avvenuti in strada, in via Galileo Galilei, a poche decine di metri dall'azienda tessile dove la 47enne lavorava. Qui, intorno alle 7, è stata raggiunta da due fucilate esplose dall'uomo.

L'ha raggiunta mentre andava a lavorare

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava andando a lavorare in un'azienda tessile quando l'ex compagno l'ha raggiunta per ucciderla.

Fumarola aveva due figli, uno di 21 anni, nati da una precedente relazione con un altro uomo. Sul luogo dell'omicidio, a pochi metri dall'ingresso dell'azienda tessile dove lavorava la vittima, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Villa Castelli. Secondo gli inquirenti l'uomo non accettava la fine della relazione con la vittima.

Il sopralluogo a casa dell'ex compagno

A casa di Vito Sussa, sarebbero stati ritrovati e sequestrati tre fucili e una pistola. Gli inquirenti hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza esterna dell'azienda tessile nei pressi della quale è stata uccisa la donna mentre stava andando al lavoro. Alcune colleghe della vittima hanno accusato un malore dopo la scoperta dell'omicidio.

Notizia in aggiornamento