Esce ubriaco dal locale e si mette alla guida: denunciato 64enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fasano hanno denunciato in stato di libertà un 64enne del luogo per rifiuto dell'accertamento per la guida in stato di ebrezza. Nella circostanza, gli operanti, a seguito dell'allertamento giunto alla centrale operativa, sono intervenuti presso un bar del luogo in quanto era stata segnalata una persona ubriaca che infastidiva la clientela.

Il 64enne era uscito poco prima da un locale

Giunti sul posto, i militari hanno fermato il 64enne, uscito poco prima dal citato esercizio pubblico, alla guida della sua autovettura in evidente stato di ebrezza alcolica, il quale ha rifiutato di sottoporsi all'accertamento mediante l'alcooltest. All'uomo sono state anche contestate la guida senza patente e altra sanzione perché colto in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico.