Puglia, Briatore sceglie Savelletri: entro maggio il Twiga beach

A Otranto l'affare non è andato in porto. Ma l'imprenditore Flavio Briatore sembra determinato ad aprile il suo Twiga Beach in Puglia e sceglie la zona di Fasano, in un punto che non è lontano dal centro cittadino. Savelletri per l'esattezza.

Otranto, da set del film di Verdone a rifugio per le star: l'extralusso in masseria

APPROFONDIMENTI IL TURISMO Otranto, da set del film di Verdone a rifugio per le star:... LECCE Otranto, il gruppo Baglioni prende in gestione “Masseria... LECCE Hotel Patria, restyling extralusso. L'imprenditore: «Ma ora... L'ACCORDO Un polo turistico extra lusso: a Polignano investimento da 80 milioni LECCE Extra lusso nel Salento, la masseria che vuol fare concorrenza alle... GOSSIP Madonna ancora in Puglia: cena a Ostuni con vino rosse e frise. Poi... GOSSIP Chiara Ferragni e Fedez in vacanza in Puglia: masserie da sogno. Ecco...

Lo stabilimento balneare di extra lusso

Il format è lo stesso: il Twiga sarà uno stabilimento balneare con pochi posti e con un ristorante. L'obiettivo è quello di aprire la struttura entro la prossima estate. Un'operazione che vedrà impegnato anche il consigliere regionale Tato Greco.

A suo nome infatti la concessione demaniale approvata nelle scorse ore e in scadenza il 31 dicembre 2023. Ora è corsa contro il tempo: lo stabilimento potrebbe aprire già nel mese di maggio per sfruttare l'intera stagione balneare 2022.

Il caso Otranto

Il Twiga a Otranto non ha mai visto la luce. Anzi, la realizzazione del lido è finita sotto processo e il cantiere sotto sequestro. Regolamenti scavalcati o forzati. Ed anche attestazioni false. Per rendere possibile la creazione dello stabilimento balneare “ Twiga” sul tratto di costa appena a Nord della città di Otranto. L'inchiesta risale al 15 maggio di cinque anni fa quando fermò con il sequestro il lido che, con il marchio dell’imprenditore Flavio Briatore, prometteva di dare al Salento la prima struttura capace di attirare il turismo del jet set.