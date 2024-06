Tutto pronto per la regata: più di 40 le barche in porto a Brindisi

Al porto di Brindisi si respira già aria di regata. Una quarantina le barche già ormeggiate sul lungomare Regina Margherita.

Domani la cerimonia di benvenuto

Se da un lato la giornata del 7 giugno sarà quella che chiude il programma di eventi collaterali, con quella dell’8 si entrerà ufficialmente nel clima regata, visto che alle 18.30 ci sarà la cerimonia di benvenuto per gli equipaggi.

Momento tradizionale di festa che apre le porte alla partenza vera e propria del 9, alle 12, dalla solita cornice della diga di Punta Riso.

Un termine che per quest’anno sarà tassativo, anche perché poi si dovrà lavorare a mettere in sicurezza la zona in vista della cena inaugurale del prossimo G7 al Castello Svevo. Anche per questo si stanno studiando dei percorsi alternativi per le imbarcazioni in caso di condizioni meteo poco favorevoli.

Sono 91 le barche iscritte

Attualmente, le barche iscritte sono 91 (e probabilmente se ne aggiungeranno anche altre nei prossimi giorni a ridosso della partenza): ci sono praticamente tutti i nomi che hanno gareggiato per vincere le precedenti edizioni, dallo scafo “di casa” Idrusa alla gemella “Anywave”, legata al World Food Programme, così come sono state protagoniste delle ultime regate anche BuenaVista, Luduan Reloaded, Verve Camer, anch’esse tra i partenti di quest’anno.