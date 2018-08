© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - «Una signora ha dimenticato una mazzetta di banconote all’interno del bancomat di un ufficio postale, poi si è allontanata senza fare più ritorno. Ora, non essendo io di Brindisi, non so come fare a restituirgli il denaro». La telefonata è quella che l’altra sera è arrivata alla sala operativa dei carabinieri. Dall’altro capo del telefono c’era Concettina Russo, una 37enne che vive in provincia di Messina e che con il marito e quattro bambini si trovava in vacanza a Brindisi.Una “sbadataggine” da 600 euro: a tanto ammonta la somma dimenticata da una misteriosa correntista brindisina. Che rimane tale, visto che ancora non si è riusciti a risalire all’identità della donna. Già, chi sarà mai quella sbadata signora brindisina di mezza età che nella fretta ha ritirato la tessera del bancomat lasciando nella buca un bel mazzetto di banconote? Sarà poi tornata a chiedere notizie all’ufficio postale? Dopotutto, se la misteriosa donna brindisina pensa di aver smarrito quei 600 euro, alle forze dell’ordine basta guardare i dati di quell’operazione (avvenuta intorno alle 20 di domenica presso un Banco Posta del centro cittadino) per scoprire attraverso il sistema di videosorveglianza la fisionomia, nonché i dati identificativi, della correntista distratta.La siciliana che si è accorta dei soldi ancora nel bancomat, è tornata a Torrenova, un piccolo paese incastonato sulla costa nord tra Sant’Agata di Militello e Capo D’Orlando, ed è probabilmente in attesa di sapere come è andato a finire il suo bel gesto: ha comunque dichiarato ai militari di voler rinunciare anche all’eventuale quota che le spetterebbe per aver restituito il soldi. Dimostrando in questo caso sicuramente grande umanità e senso civico. Questo è quanto avvenuto domenica sera nei pressi dello sportello bancomat. Dettagli che poi sono stati resi agli uomini dell’Arma da parte della 37enne siciliana. La mamma, in vacanza a Brindisi con la famiglia e quattro splendidi bambini, mentre passeggiava per il centro della città si era fermata allo sportello di un Banco Posta per prelevare. Prima di lei, però, c’era una donna di mezza età che stava effettuando a sua volta un’operazione di prelievo. Quando è giunto il suo turno, Concettina si è però accorta che la signora aveva ritirato la carta bancomat, dimenticando nello sportello un mazzetto di banconote. La 37enne, intuendo quant’era accaduto, ha cercato di rimediare ma la correntista brindisina si era già allontanata dal posto, dileguandosi per le strade del centro. A quel punto, Concettina non ha avuto esitazioni, informando immediatamente del caso i carabinieri per restituire il denaro. Ora la donna siciliana è in attesa di sapere come si è conclusa questa storia.