Ostuni, turista sparisce nel nulla. Lo ritrovano a tarda notte nelle campagne di Rentinco

Si allontana dall'ospedale facendo perdere le proprie tracce. E viene avvistato a notte fonda in un podere di campagna. Si sono concluse solo grazie alla segnalazione di un cittadino le ricerche di un turista tedesco 50enne, in vacanza ad Ostuni con la famiglia, di cui si erano perse le tracce ieri mattina al Perrino di Brindisi. L'allarme era stato dato dalla moglie dell'uomo che aveva affidato a facebook un disperato appello in cui descriveva l'abbigliamento del marito.

Le ricerche e la segnalazione da Restinco

Nelle ore successive, la donna aveva formalizzato la denuncia di scomparsa presso il commissariato di Ostuni e di conseguenza le forze dell'ordine avevano avviate le ricerche concluse con la segnalazione e i soccorsi dell'uomo che è stato raggiunto a Restinco dalla polizia e messo in salvo. All'arrivo della polizia l'uomo era in stato confusionale ma in buone condizioni fisiche.