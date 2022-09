Turista olandese scomparsa a Fasano. Ricerche anche con i droni

Dopo una denuncia di scomparsa la prefettura di Brindisi sta coordinando le ricerche, nel territorio di Fasano, di una turista olandese 46enne che soggiornava in un albergo della zona e di cui non si hanno più notizie da ieri pomeriggio. La donna è stata vista l'ultima volta in Piazza Ciaia, a Fasano.

La denuncia ieri sera

La 46enne era in vacanza in Puglia con un gruppo di persone e sono stati alcuni suoi amici a denunciare ieri sera ai carabinieri la sua comparsa. Impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri e i volontari della Protezione civile. A supporto anche unità cinofile e droni. Le forze dell'ordine stanno verificando anche attraverso le immagini delle telecamere di abitazioni private gli ultimi spostamenti della turista, seguendo le indicazioni fornite dalle persone che erano in vacanza con lei.