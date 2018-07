Tragedia in spiaggia: muore mentre fa il bagno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia a Torre Pozzelle questa mattina: muore in acqua a causa di un malore un turista romano. Inutile ogni tentativo di soccorso da parte di bagnanti e 118: Massimo Laurenti, classe 1939, è deceduto pochi minuti dopo essersi tuffato in mare. Il pensionato si trovava in vacanza nella Città bianca da qualche giorno. Nulla durante il mattino lasciava presagire quello che si è poi verificato intorno alle 11.20. Una tragedia che si è consumata in pochi minuti. Il dolore addominale mentre era in acqua è stato violento, impedendogli anche di chiedere aiuto. Panico e smarrimento per la donna, che in preda alla disperazione ha visto l’arrivo immediato di alcuni bagnanti per tentare di salvare la vita a suo marito: contemporaneamente sono state attivate tutte le procedure d’emergenza per i soccorsi.