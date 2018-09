Turista colpita da infarto durante una crociera: salvata dalla Capitaneria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha un infarto mentre è in vacanza su una nave da crociera, provvidenziale l'intervento della Capitaneria di porto di Brindisi. La chiamata alla sala Operativa è giunta via radio l'altra sera dal comandante della nave da crociera Horizon in navigazione in acque nazionali albanesi, in viaggio da Bar (Montenegro) a Corfù (Grecia) e ad una distanza di circa 53 miglia nautiche dal porto di Brindisi.«Una passeggera è stata colta da un infarto, chiediamo aiuto». Questo l'sos e la richiesta di poter effettuare l'immediato sbarco per trasferire la donna all'ospedale Perrino.La macchina dei soccorsi si è messa subito in modo allertando anche il servizio 118 per l'invio di una apposita ambulanza. Il personale medico si è messo in contatto con il comandante della nave per accertarsi delle condizioni della donna prima dello sbarco.A preoccupare gli uomini della capitaneria di porto non solo le condizioni critiche della passeggera ma anche le avverse condizioni del mare. Alle 2 del mattino la nave da crociera Horizon, ha toccato la banchina di Costa Morena Nord procedendo, quindi, all'immediato sbarco e al pronto affidamento della signora alle cure del personale medico del 118. La passeggera, 65anni di origini spagnole, è stata subito trasferiti al Perrino per tutti gli accertamenti necessari. Le sue condizioni al momento sono discrete e non è in pericolo di vita.