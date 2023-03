Turismo: arte, degustazioni e mercatini sul lungomare. Nuova accoglienza delle crociere

Un altro tassello nell’accoglienza delle crociere a Brindisi nel 2023: dal Comune, infatti, arriva l’ok per la realizzazione del mercatino degli artigiani sul lungomare. Palazzo di città, attraverso una delibera di giunta, ha quindi approvato lo spazio che, ormai da anni, guarda a chi arriva in città sulle navi da crociera.

L'ok arriva dall'amministrazione comunale



«Oltre alle ricadute – si legge nel documento -in termini di promozione del territorio ed immagine della città, detta iniziativa potrebbe costituire anche un attrattore non solo per i crocieristi ma anche per i cittadini animando il waterfront storico della città con ricadute positive anche sulle attività commerciali». Allo stesso modo, è stato dato mandato agli uffici comunali per «provvedere alla predisposizione di un avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto organizzatore». Il mercatino si va ad aggiungere a quanto già è stato pensato in ottica di accoglienza per i crocieristi. In occasione del primo sbarco del 2 marzo scorso da parte della Borealis (compagnia Fred Olsen), infatti, sono stati presentati anche gli altri dettagli per poter accogliere al meglio i viaggiatori.

A giocare un ruolo importante nell’accoglienza, secondo le intenzioni dell’Autorità di sistema portuale del mar Adriatico meridionale, sarà l’Unpli Puglia, ovvero il comitato regionale dell’Unione nazionale Pro Loco d’Italia che raggruppa le oltre 230 realtà nel panorama pugliese.

Installazioni artistiche e degustazioni





Così come per i porti di Bari e Monopoli, anche per gli arrivi nel porto brindisino (ultimo dei quali il 31 ottobre) saranno previsti dei momenti con installazioni artistiche e degustazioni ed esposizioni di prodotti tipici. In occasione dell'arrivo della Borealis, infatti, il presidente di Unpli Rocco Lauciello ha sottolineato la volontà di dare una risposta «qualificata, perché dobbiamo dare qualità di servizio agli ospiti che arrivano con le crociere che attraccheranno nel porto di Brindisi».Sempre in tema di accoglienza, il Comune ha anche voluto predisporre l'apertura dei monumenti cittadini di propria competenza e di competenza di altri enti. Una strategia che quest'anno vuole intercettare soprattutto i passeggeri del segmento "extra-luxury" (diversi gli arrivi nel 2023) ma che comunque non manca di attenzione anche per il segmento più classico ed in particolare per la Msc Sinfonia, che arriverà in città 25 volte (la prima il prossimo 10 aprile, in occasione della seconda toccata stagionale complessiva).Il Comune, infatti, ha lanciato la proposta di tre itinerari specifici che riguardano la città, uno che sarà incentrato sulla via Appia, in occasione della candidatura dell'antica consolare a patrimonio mondiale dell'Unesco, mentre è in fase di ripensamento quello lanciato già lo scorso anno e che comprende i due castelli (Svevo ed Alfonsino), mentre un'altra novità sarà quella relativa a Torre Guaceto, creando un itinerario all'interno dell'area marina protetta. Complessivamente, gli approdi attualmente previsti nel calendario brindisino per il 2023 sono 46 in totale. Tra le rappresentanti del segmento "extra-luxury ci sono Evrima della compagnia Ritz Carlton; Marella Explorer della compagnia Tui Cruise; Artania della compagnia Phoenix Reisen; Emerald Azzurra della compagnia Emerald Cruise e la stessa Borealis.