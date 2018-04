Pelo e contropelo: doppia truffa on line. Scoperti e denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Truffa on line, nella rete del raggiro questa volta è finito un 41enne di Brindisi che, volendo sostituire gomme e cerchi dell’auto a basso costo, è rimasto fregato. L'impresa gli è riuscita per ben due volte, per opera di un 35enne catanese e di un 66enne cosentino. I due sono riusciti a prosciugare il conto della vittima, sottraendogli 900 euro. Immediata la denuncia. Dopo i primi accertamenti i due malfattori sono stati rintracciati e denunciati per truffa in concorso dai carabinieri della Stazione di Brindisi-Casale.I due, dopo aver posto in vendita quattro pneumatici completi di cerchi su un sito internet di vendita al prezzo di 500 euro, hanno prima riscosso la somma pattuita mediante transazione su carta prepagata postepay intestata al 41enne. Poi, palesando alcune difficoltà a consegnare la merce, si sono offerti di restituire la somma incassata richiedendo però all’ignara vittima di fornire loro il codice completo della carta prepagata, compreso il codice di sicurezza. A quel punto, il risultato per l’ingenuo brindisino è stato quello di ricevere un doppio bidone: il catanese e l’amico cosentino ne hanno approfittato per utilizzare in modo fraudolento i codici della carta postepay e fare acquisti su “Amazon” per un ammontare complessivo di 400 euro.