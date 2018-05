Truffa dello specchietto: sequestrati ad una coppia beni per 850mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - “Truffa dello specchietto” a Brindisi, Lecce e Taranto: la Guardia di finanza ha sequestrato beni per un valore di 850mila euro ad Antonino Fiaschè, di 36 anni, e Maria Fiaschè di 34, una coppia di coniugi di Noto (Siracusa) senza fissa occupazione. Appartenenti al clan dei Fiaschè, altrimenti noti come “Caminanti”. Gli accertamenti hanno permesso di avanzare, al tribunale di Siracusa, la richiesta di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali in attuazione del codice antimafia.Fiaschè, un bracciante agricolo, ha commesso diverse “truffe dello specchietto”, in varie parti d’Italia ed in particolare in Puglia: diversi sono i casi denunciati negli anni scorsi nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto. Una vera piaga per molti automobilisti, ma anche tanta gente comune.