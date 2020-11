Trovato impiccato in campagna, era scomparso dieci giorni fa: è mistero

È stato ritrovato privo di vita nelle campagne tra Ostuni e Fasano, il 49enne della Città Bianca scomparso da circa 10 giorni. Il corpo dell'uomo era vicino ad un albero in un terreno in contrada Li Cuti. Sul posto vigili del fuoco e agenti del Commissariato di Ostuni per acquisire una serie di elementi.

Alla Polizia di Stato nei giorni scorsi era giunta la segnalazione di scomparsa dell'operaio da parte della moglie. Nella mattinata di oggi la scoperta della drammatica morte.



Ultimo aggiornamento: 16:06

