Treno trancia i cavi dell'alta tensione: paura al passaggio a livello

Paura a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dove un treno in transito ad un passaggio a livello ha tranciato i cavi dell'alta tensione. Nessuno è rimasto ferito, fortunatamente, ma la piccola esplosione e la pioggia di scintille hanno messo in allarme residenti e automobilisti, che hanno chiamato i soccorsi. L'incidente si è verificato intorno alle 20.30, all'altezza del passaggio a livello che divide il centro abitato con la provinciale per Carosino. Con i cavi che ancora penzolavano nel vuoto a pochi metri da terra, sono stati gli stessi automobilisti a bloccare il transito in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sul posto gli agenti di polizia locale e una squadra di vigili del fuoco, in supporto ai tecnici di Ferrovie dello stato. © RIPRODUZIONE RISERVATA