Tre "colpi" in una sola mattinata: è caccia a una banda di rapinatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Tre "colpi" sono stati messi a segno in mattinata, che ha agito tra Brindisi e Ostuni: prima un tentativo di spaccata nella gioielleria “Zurlo”, poi una rapina di 300 euro a danno del distributore di benzina “Total Erg” di Brindisi (sulla statale 379 in direzione Lecce) e infine un altro colpo, ma andato a vuoto, presso un’altra area di servizio: la “Ip” di via Caravaggio, al quartiere Sant’Elia. Ieri mattina, i tre assalti sono stati effettuati in poco più di un’ora, tra le 11.25 e le 12.30, e non si esclude che ad agire sia stata la stessa banda.