Traguardo alla Morvillo Il Giro d'Italia ricorda Melissa

La sede del traguardo per la tappa del Giro d’Italia che si concluderà a Brindisi sarà via Palmiro Togliatti, all’altezza del Tribunale, a pochi metri dal punto in cui, sette anni fa, perse la vita la giovane Melissa Bassi. In vista dell’ottava tappa (programmata per il 16 maggio prossimo) è infatti questa la scelta effettuata dal Comitato organizzatore della Corsa Rosa, capeggiata dal direttore Mauro Vegni, che oggi ha effettuato il primo sopralluogo in città accompagnata dal sindaco Riccardo Rossi, dal Comitato di tappa e dai tecnici comunali.

Si tratta di una scelta che forse offre meno suggestioni di altre per gli appassionati, anche se l’amministrazione chiarisce che restano ancora da definire le strade della città che saranno attraversate dai ciclisti, ma sarà comunque un buon modo per ricordare la tragedia della Morvillo Falcone a tre giorni dal giorno del settimo anniversario.

Il percorso prevede l’ingresso a Brindisi da via Appia (sbucando probabilmente dalla strada statale 7). A parte quest’unica certezza, starà ai tecnici ed agli esperti valutare le possibili soluzioni, dando modo al tragitto di toccare alcuni luoghi tra i più iconici del centro adriatico.

