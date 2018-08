Tragedia nella stalla: allevatore ucciso dal calcio di una mucca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLA CASTELLI - Un allevatore di Villa Castelli, Giuseppe Cavallo, è morto nella tarda mattinata di oggi nell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dopo essere stato colpito alla testa dal calcio sferrato da una mucca. L'uomo si stava occupando della mungitura in una stalla, situata tra i territori di Villa Castelli e Martina Franca. Sulla vicenda indagano i carabinieri. L'uomo era giunto in ospedale in condizioni disperate, ed è morto poche ore dopo.