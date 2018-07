Tragedia sul litorale: sacerdote si sente male in acqua e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTUNI - Tragedia a Monticelli, litorale nord di Ostuni: un sacerdote annega in mare dopo un malore. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un prete 60enne di Martina Franca, le cui generalità non sono state ancora rese note: l’episodio si è verificato poco dopo le 10.30. Inutile ogni tentativo da parte di alcuni bagnanti e degli operatori del 118. Sul posto per le fasi di recupero della salma è acquisizione rilievi personale della delegazione di Villanova della Capitaneria di Porto.