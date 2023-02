Tentato omicidio e regolamento tra bande a Torre Santa Susanna: un uomo in fin di vita, c'è un fermo

Tentato omicidio questa notte a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi: un ragazzo è stato condotto in ospedale con due ferite di arma da fuoco alla nuca e versa in fin di vita. Il ragazzo, 31 anni di Torre S. Susanna, è stato colpito alla testa, operato subito e ora ricoverato in rianimazione in gravissime condizioni.

Sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Brindisi: secondo quanto si apprende c'è una persona fermata in caserma.

Le prime ipotesi