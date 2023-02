Arrestato il presunto autore del tentato omicidio questa notte a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi. Si trattat di Salvatore Carluccio, 24 anni, del posto. Il provvedimento è stato adottato dai carabinieri del Nucleo investigativo, della compagnia di Francavilla Fontana e della stazione di Torre al termine dell'interrogatorio con i pubblici ministeri Carmen Ruggero della Direzione distrettuale antimafia di Lecce e Paola Palumbo della Procura di Brindisi.

L'accusa è di tentato omicidio, senza aggravanti di stampo mafioso. La vittima è stato condotta dagli amici nell'osopedale Antonio Perrino di Brindisi con due ferite di arma da fuoco alla nuca e versa in fin di vita. Il ragazzo, 31 anni di Torre S. Susanna, è stato colpito alla testa, operato subito e ora ricoverato in rianimazione in gravissime condizioni al Perrino di Brindisi.

Il 31enne dopo l'agguato sarebbe stato soccorso e accompagnato in ospedale da alcuni suoi amici. Sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Brindisi: secondo quanto si apprende c'è una persona fermata in caserma.

Le prime ipotesi

Si tratterebbe di un regolamento di conti fra bande con legami anche con la criminalità organizzata. C'è un fermo nella caserma della stazione dei Carabinieri di Torre Santa Susanna: è arrivato il magistrato di turno della procura di Brindisi e ci sono anche gli avvocati difensori. Del caso è stata informata anche la direzione Distrettuale Antimafia della procura di Lecce.

Nella foto sotto, un guanto usato da un soccoritore