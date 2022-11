Una morte tragica quella che ha colpito Cosimo Marsigliante morto carbonizzato mentre si preparava il pranzo in casa. L'uomo, che viveva in un'abitazione di via Papa Giovanni XXIII, a Torre Santa Susanna in provincia di Brindisi, era ai fornelli quando, per cause sconosciute, è stato raggiunto dalle fiamme. Inutili i tentativi di spegnerle: secondo una prima ricostruzione il 56enne è corso in bagno per cercare di spegnere le fiamme ma non è servito a nulla.

Una volta arrivati sul posto i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare la morte. La salma si trova nella camera ardente della Chiesa di Santo Stefano.

Chi era

Il 56enne, molto conosciuto in città ha lavorato come cuoco anche sulle navi da crociera; da qualche anno però era senza lavoro e pare vivesse con il fratello in condizioni difficili.