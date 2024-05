In chiesa c'è il matrimonio, i ladri svaligiano tre appartamenti

Matrimonio con sorpresa ieri a Torre Santa Susanna: svaligiati dai ladri tre appartamenti tra cui quello della coppia di sposi.

L'episodio

Mentre i neo sposi con parenti e amici festeggiavano le nozze, la loro casa e quella di altri parenti veniva “visitata” da ignoti. Una brutta sorpresa al rientro dalla cerimonia, anche per i genitori e gli zii dello sposo. Le tre abitazioni, poco distanti tra loro in una delle contrade alla periferia del paese, sono state messe a soqquadro; i regali di nozze sono stati trafugati ma anche altri oggetti di valore. La gioia condivisa del giorno più bello per gli sposi, si è trasformata in disperazione al rientro a casa. E c’è anche chi considera incauta la scelta di lasciare prive di sorveglianza le abitazioni per tutto il giorno. A Torre nell’ultimo anno sono stati tanti i casi di furti nelle abitazioni che in alcuni periodi si intensificano soprattutto nelle contrade; inizialmente si era pensato a malviventi in trasferta, ma nel caso specifico si è trattato di soggetti ben informati.