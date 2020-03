Anziano cade nel pozzo, salvato da due carabinieri

TORRE - Avrebbe perso l'equilibrio, precipitando in una cisterna piea d'acqua. Tanta paura e tragedia sfiorata a Torre Santa Susanna. Vittima dell'incidente, un pensionato del posto, caduto in un pozzo del suo terreno, nelle campagne lungo la provinciale per San Pancrazio. Le urla e le richieste di aiuto dell'uomo, ferito ma lucido, sono state udite da alcuni contadini poco distanti dal fondo, che accorso hanno chiesto l’intervento dei carabinieri della locale stazione e degli operatori del Servizio 118. A tirare fuori il pensionato sono stati due militari che coraggiosamente lo hanno raggiunto in profondità, imbragato e portato in superficie. L'anziano torrese e stato così affidato alle cure del personale del 118 e quindi trasferito a bordo di aumbulanza all’ospedale di Francavilla Fontana, dove i medici gli hanno riscontrato alcune fratture agli arti inferiori e al bacino, oltre a ecchimosi e contusioni.



