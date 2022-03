Brindisi, tutti in sella alla scopa per il campionato nazionale di Quidditch

Da Brindisi il passaporto per l'Europa nel segno dello sport inventato da JK Rowling nella saga di Harry Potter. Il capoluogo, infatti, questo weekend ospiterà all'interno dello stadio Franco Fanuzzi la due giorni dedicata al quidditch (o meglio, ad un suo adattamento), ospitando diversi team provenienti da ogni parte d'Italia.

I primi passi per la rivisitazione dello sport nella realtà sono stati mossi nel Middelbury College, Vermont, dove nel 2005 un gruppo di studenti hanno sviluppato un regolamento base che verrà poi aggiornato con il passare del tempo eliminando molti elementi superflui legati alla saga letteraria, sino a ispirarsi ad altre pratiche sportive quali rugby, palla a mano, pallacanestro, dodgeball, ma anche alle arti marziali e al gioco dello scalpo. Le squadre, composte da sette giocatori, si affrontano sul campo allo scopo di segnare più punti, facendo passare la palla (pluffa) attraverso uno dei tre anelli posti al limite del terreno di gioco, o catturando la stessa. La particolarità del gioco sta nel fatto che i giocatori devono muoversi trattenendo tra le gambe una scopa.

Le qualificazioni



Tra sport e magia, dunque, le squadre si contenderanno a Brindisi (nel corso della prima giornata) un posto all'EuroQualifier, cioè la competizione con la quale ci si qualifica alla massima competizione continentale per club di questa disciplina, e successivamente lo stesso evento, tramite il quale si accederà ai due gironi dell'European Quidditch Cup, l'europeo per club. Oggi e domani l'impianto brindisino ospiterà le gare, orientativamente sia la mattina che il pomeriggio (tra le 9 e le 18).

Gioca anche una squadra locale



L'ingresso sarà gratuito. A partecipare alla competizione anche una squadra della città ospitante, i Lunatica Quidditch Club, che aprirà la competizione sfidando Perugia Gryphons, Green Tauros Torino, Cerberus Bari e Milano Gators: da questa rosa usciranno le due squadre che saranno in campo anche domenica per l'EuroQualifier.

A quest'ultmo sarà dedicata la giornata di domenica, alla quale sono già qualificate Bombarda Brixia, Dna Quidditch, Bologna Quidditch e Siena Ghibellines. Secondo il regolamento, poi, le quattro squadre vincitrici alla fine del torneo rappresenteranno l'Associazione italiana Quidditch all'Eqc, distribuendosi in due nella Division 1 e due nella Division 2.

La prima di queste si terrà in Irlanda, a Limerick, il 4 e 5 giugno, mentre la seconda sarà disputata in quel di Brescia il 23 e 24 aprile. Come spiega Andrea Miglietta di Lunatica, «si tratta di avere circa 200 persone da tutta Italia» e «ci sarà occasione anche di avere uno scambio culturale, come quando ci si incontra tra diverse persone provenienti da diversi luoghi». La speranza della rappresentativa brindisina è quella di raggiungere il traguardo della competizione continentale, ed in particolar modo il girone principale, coronando un'attività ormai decennale:

«Siamo attivi - ha detto ancora Miglietta - dal 2012, e ad ottobre ben 10 anni». Nella sua attività Lunatica accoglie appassionati e praticanti «di un range di età che va dai 14 anni sino ai 35» e perciò con una platea diversificata che comprende studenti di scuole secondarie superiori ed universitarie e lavoratori, oltre a mettere insieme giocatori sia di sesso maschile che di sesso femminile. La squadra si allena tra Sant'Elia (al campo da rugby) e Bozzano (al campo accanto alla chiesa), tre volte a settimana, in tardo pomeriggio. Nella bacheca del team brindisino, anche un titolo nazionale conquistato nel 2014, e diverse qualificazioni ai campionati europei. «Anche se si tratta di uno sport ancora non molto conosciuto ha detto l'assessore allo Sport, Oreste Pinto è comunque in crescita e si tratta di un evento improtante, perchè i campionati europei sono l'evento di punta a livello continentale per il quidditich».

Pinto si è detto soddisfatto che ci siano tante persone che vivranno anche la nostra città, inserendosi in una strategia che vuole richiamare discipline con una solida base di appassionati: il riferimento va, ad esempio, alla manifestazione di brazilian ju jitsu di qualche mese fa, o ad un evento di orientering che si terrà a maggio.

