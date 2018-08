Torna a casa per Ferragosto ma trova i carabinieri: arrestato latitante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESAGNE - Un latitante, Paride Grassi, di 33 anni, è rientrato a Mesagne per il Ferragosto e ha trovato i carabinieri ad attenderlo. Così, ai suoi polsi sono scattate le manette. Lo stesso individuo è stato trasferito presso il carcere di Brindisi dove dovrà trascorrere un periodo detentivo di quattro mesi per un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari.L’uomo era stato condannato alla pena di 3 anni di reclusione per una rapina a mano armata commessa a Monopoli nel 2013. Nella circostanza l’arrestato, insieme a un complice di Latiano, mise a segno una rapina nella gioielleria “I preziosi di Mary”, di via Rattazzi, a Monopoli.