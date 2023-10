Incidente stradale, camion si ribalta sulla statale: traffico bloccato e lunghe code

Un incidente si è verificato sulla strada statale 613 Lecce Brindisi in direzione Brindisi all'altezza di Squinzano. Un camion, per dinamiche ancora da chiarire, si è ribaltato e ha rovesciato sulla carreggiata il carico di imballaggi di guaina e scarti di cantiere.

In questo momento, è temporaneamente chiusa la carreggiata, in direzione Brindisi e l'uscita obbligatoria al km 17,250 è allo svincolo per Torchiarolo, poi si prosegue sull'ex Statale 16 per rientrare al km 12,300 allo svincolo San Pietro Vernotico.

Si sono formate lunghe code destinate ad aumentare. Ulteriori aggiornamenti a breve.