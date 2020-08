Auto a fuoco sulla superstrada: traffico bloccato. Si procede su una sola corsia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla strada statale 613 “Brindisi-Lecce” il traffico in direzione nord è rallentato con code a causa di un veicolo incendiato all'altezza di Torchiarolo , in provincia di Brindisi. Il transito è al momento consentito soltanto sulla corsia di sorpasso.L’incendio è stato già spento dai Vigili del Fuoco. Sul posto è intervenuto il personale Anas per le operazioni di rimozione del mezzo e bonifica del piano viabile così da ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.