Chi è Toni Matarrelli, il sindaco più votato d'Italia: eletto con il 95% dei consensi. Tutti i seggi vanno a lui. Presidente della Provincia, ex deputato: «Sono felicissimo»

Toni Matarrelli, il sindaco che tutti vorrebbero. E Mesagne se lo tiene stretto: inequivocabile il 95% dei consensi espressi dai cittadini alle elezioni comunali dello scorso weekend. Se il risultato sembrava quasi scontato in partenza, visto quanto di buono fatto dal primo cittadino nel corso del primo mandato, i numeri sono comunque incredibilmente sorprendenti. Si tratta del sindaco più suffragato d’Italia al primo turno in un comune superiore ai 15mila abitanti: numeri che fanno la storia. Così tanto votato da avere un consiglio comunale monocolore: nessun eletto nell'opposizione.

Chi è

Una vita nella politica per Matarrelli, che dal marzo 2022 è anche presidente della provincia di Brindisi. Laureato in lettere all’Università di Lecce nel 2000, nel suo lungo curriculum anche cinque anni da consigliere provinciale e nel 2013 l’elezione alla Camera dei Deputati con Sinistra Ecologia e Libertà.

Anima e cuore per la sua Mesagne, che negli anni del primo mandato ha “collaborato” in senso stretto con il governatore: ogni problema è stato vissuto e affrontato insieme.

Numerose le aziende aperte durante ul suo mandato (oltre 200), meno di venti quelle chiuse. E poi la rivalutazione di un centro storico che sembrava aver perso appeal, i numerosi eventi di arte (l’ultimo, proprio in questi giorni di G7, con Leonardo, Raffaello, Tiziano, Bernini e non solo ospiti della mostra mesagnese), i 50 milioni di euro per le opere pubbliche, il titolo di “Capitale della Cultura di Puglia” nel 2023. E ancora: i vari cantieri aperti e conclusi, il rifacimento di molte strade, le varie decorazioni in ogni angolo della città e del centro storico. Ma soprattutto il coinvolgimento: la capacità di stare tra la gente. Tutti temi che in campagna elettorale hanno funzionato.

«Sì, sono felice, felicissimo di avere vinto. Proverò ad essere all’altezza di ciascuno di voi, da oggi parte un nuovo impegno, una nuova sfida. Vi voglio bene, saprò dimostrarvelo», il messaggio in un’ondata di calore non solo meteorologica ma anche d’affetto. Mesagne dà fiducia totale a Matarrelli, un sindaco destinato a rimanere nella storia di un Comune che dal suo insediamento ha cambiato decisamente volto.