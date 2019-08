Testata all'arbitro nel memorial "Laveneziana": due denunce e daspo in arrivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Al termine di un incontro amatoriale di calcio, ieri sera a Ostuni avrebbero sferrato una testata all'arbitro provocandogli lesioni guaribili in tre giorni: si tratta di due persone di Brindisi che rischiano adesso la denuncia e il provvedimento amministrativo del Daspo. Sono stati identificati dai poliziotti della Digos della questura di Brindisi. I fatti si sono verificati ieri nel corso di un memorial dedicato a un portiere scomparso. In campo due squadre di calciatori non professionisti, una rappresentante la città di Ostuni e l'altra la città di Brindisi. Verifiche sono in corso sulle ragioni dell'alterco. Altri quattro Daspo erano stati disposti per un episodio avvenuto nel maggio scorso a Mesagne (Brindisi). Nel corso dell'anno, a quanto riferito dal questore di Brindisi, Ferdinando Rossi, sono stati 9 i provvedimenti analoghi emessi per fatti simili avvenuti sia nel corso di partite di calcio che di basket in territorio brindisino.