Coronavirus, al via i test rapid: primi tamponi nel nuovo "drive in"

Primi tamponi per individuare casi di cittadini positivi al Covid oggi nel "drive in through" di Fasano , in provincia di Brindisi , che si aggiunge a quello già attivo all'ospedale "Perrino" della città capoluogo.La struttura, all'angolo tra via Lisi e via Giardinelli, è stata inaugurata nel corso di un incontro al quale hanno partecipato il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone, il direttore del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl, Stefano Termite e il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria. «Dopodomani - ha detto Pasqualone - partirà anche il drive in a Francavilla Fontana , nel parcheggio esterno dell'ospedale. Queste strutture, realizzate in collaborazione con Protezione civile regionale, Aqip ed Enel, sono molto utili e rispondono all'esigenza di avere postazioni per lo screening sul territorio in una fase in cui la gente circola regolarmente».«Le postazioni drive in - ha aggiunto Termite - sono dotate di pensiline e permetteranno anche in inverno di sottoporsi al tampone in condizioni di sicurezza. La persona che accusa i sintomi del Covid-19 deve segnalarlo al medico di base che a sua volta provvederà a informare il Dipartimento di Prevenzione».È possibile, comunque, chiamare direttamente i numeri 3384640432 - 3381120340 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17, o inviare una e-mail di richiesta a sorveglianza.coronavirus asl.brindisi.it