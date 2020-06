Terremoto sul voto di scambio al Comune di Carovigno: un arresto

Voto di scambio al comune di Carovigno: arrestato un 48enne, Andrea Saponaro. Tra gli indagati di questa inchiesta, però, ci sarebbero anche componenti dell’attuale amministrazione cittadina. L’indagine nasce dall’atto intimidatorio subito dall’allora sindaco Carmine Brandi, quando nel dicembre del 2017, fu incendiata l’autovettura della moglie. Brandi rimase in carica altre poche settimane.



Nel giugno del 2018 le elezioni con la vittoria al primo turno dell’attuale primo cittadino Massimo Lanzilotti. Secondo le indagini del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Brindisi “Esponenti della criminalità locale, in occasione delle suddette elezioni amministrative, si erano resi responsabili dei reati, in alcuni casi promettendo o consegnando somme di denaro (da 20 a 100 Euro) ai votanti, in altri minacciandoli, affinché – si legge nella nota del Comando Provinciale- esprimessero il loro voto a favore delle liste che sostenevano l’attuale sindaco». © RIPRODUZIONE RISERVATA