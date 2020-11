Entrano in un capannone, legano e imbavagliano i dipendenti: caccia a una banda di rapinatori

Fuggono a mani vuote, dopo il colpo fallito: tentata rapina con feriti nelle campagne tra Cisternino e Ostuni, in provincia di Brindisi. Nel mirino di una banda di malviventi, erano in tre secondo alcune testimonianze, un'azienda che opera nel settore dell'edilizia titolare di ruspe e mezzi pesanti. Entrati nel capannone, i banditi hanno legato e imbavagliato tre dipendenti. Gli agenti del commissariato di Ostuni che indagano sul grave fatto, non escludono che proprio i mezzi pesanti potessero essere gli obiettivi della rapina. Prima di lasciare il capannone, per un arrivo improvviso, i rapinatori hanno ferito un dipendente dell'azienda, costretto al ricovero immediato al "Perrino" di Brindisi.

