Tentano di evadere dal carcere ma uno dei due cade e finisce in ospedale

Doveva essere un'evasione rocambolesca ma si è risolata con la cattura immediata e il ricorso alle cure ospedaliere. Due detenuti, uno di origini brindisine e l’altro marocchine,hanno infatti tentato di fuggire durante l’ora d’aria. Erano circa le 14 quando i due si sono arrampicati sul murodi cinta del cortile dei passeggi e rompendo la rete di protezione hanno raggiunto la terrazza.



A far saltare i loro piani è stato l’agente di servizio che ha notato quanto stava avvenendo lanciando l’allarme. A questo punto i fuggitivi vistosi scoperti hanno desistito. Uno di loro nella discesa è però caduto dal muro facendosi male, tanto da essere portato presso il locale nosocomio per un controllo.



Il Sappe, sindacato autonomo polizia penitenziaria, nel dare la notizia, ha voluto sottolineare «l’attenzione con cui i poliziotti di Brindisi, nonostante la tensione per dall’emergenza Covid 19, compiono il loro dovere, a tutela e difesa nelle Istituzione nel carcere brindisino. Un attestato di merito - prosegue il sindacato -va anche i vertici del carcere che nonostante la presenza nei giorni scorsi di casi di positività al coronavirus, hanno saputo ben gestire la situazione emergenziale informando in maniera corretta la popolazione detenuta al fine di prevenire atti di protesta o peggio (come avvenuto in altre carceri pugliesi) che, avrebbero potuto mettere in serio pericolo la sicurezza del penitenziario».