Tenta di togliersi la vita: nonnino 91enne salva la sua badante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Badante rumena tenta il suicidio, salvata dal nonnino 91enne. Una giovane donna di 37 anni ha tentato di uccidersi, ma l'insano gesto non è andato a fine grazie alla prontezza di spirito di un uomo di 91 anni, quella stessa persona di cui la donna si sarebbe dovuta occupare. Questa storia arriva da San Pietro Vernotico, dove la notizia ha fatto presto il giro del paese. Sabato mattina, una donna rumena di 37 anni che presta servizio in casa di un pensionato ha tentato il suicido.Nel silenzio della sua stanza avrebbe ingerito dei farmaci, tentando così di togliersi la vita. Fortunatamente in casa non era sola, con lei c'era quel nonnino di 91 anni di cui avrebbe dovuto prendersi cura. L'uomo insospettito dal silenzio della donna l'ha cercata per casa trovandola nella sua camera priva di sensi. Nonostante lo shock e la difficoltà del momento, l'uomo non si è scoraggiato, ha preso il telefono ed ha allertato subito i soccorsi. In pochi minuti sul posto è giunta un'autoambulanza e una pattuglia dei carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico. I medici del 118 si sono occupati della donna, dopo averla stabilizzata l'hanno trasportata in ospedale dove è stata ricoverata.Nel frattempo i carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico parlavano con il coraggioso nonnino cercando di chiarire gli aspetti di questa vicenda che solo grazie alla prontezza dell'uomo non ha avuto un epilogo tragico. Da una prima ricostruzione pare che la donna fosse depressa e che per questo motivo abbia tentato di togliersi la vita ingerendo una dose massiccia di farmaci. Nell'abitazione al momento del fatto erano presenti solo la badante e il suo assistito. La donna che ora è ricoverata in ospedale, fortunatamente, non è in pericolo di vita.Le sue condizioni sono stabili e presto potrà tornare a casa. La 37enne deve la sua salvezza a quell'uomo che lei stessa avrebbe dovuto accudire ma, che per sua fortuna, con grande coraggio e determinazione ha saputo gestire una situazione che per molti sarebbe stata difficile.L.Pez.