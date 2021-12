Telecamere di sorveglianza in 12 Comuni del Brindisino

Patto per la sicurezza in provincia di Brindisi: 12 Comuni presentano nuovi progetti per la videosorveglianza nei rispettivi territori. I progetti sono stati presentati negli ultimi giorni dai Comuni di Carovigno, Ceglie Messapica, San Pietro Vernotico, Torre Santa Susanna, Torchiarolo, San Pancrazio Salentino, San Vito dei Normanni, Mesagne, Sandonaci, Ostuni, Cellino San Marco e Cisternino. Progetti approvati nelle giunte comunali ed...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati