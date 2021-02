Cinema Teatro Roma, in anteprima i render del bene restaurato: ecco come sarà

In anteprima i render del restauro del Palazzo Cinema Teatro Roma di Ostuni: ecco il lavoro confezionato dall'architetto Lucia Bianco, che si è affidata a Frata per parquet, rivestimenti e pavimenti. «La finalità dell'intervento di restauro e ristrutturazione - ha commentato, in un dialogo con l'azienda, l'architetto Bianco - è quello di pervenire a un contenitore polifunzionale in cui i vari aspetti e funzioni si integrano armonicamente in un abbraccio fruttuoso tra l'intervento privato e l'interesse pubblico. Si è infatti inteso primariamente salvaguardare la funzione originaria dell'immobile, contenitore di cultura e socialità per la comunità ostunese, costituito da un Cinema ed un Teatro, nonché durante la stagione estiva arena d'essai. Tali destinazioni saranno integrate con altre funzioni legate all'uso durante tutte le stagioni del contenitore come luogo di intrattenimento ed eventi».

I materiali di ristrutturazione hanno cercato di rispettare la particolarità e unicità del luogo, diventando scenografia dimostrativa per scale interne integrate con sistema di illuminazione a scomparsa, pavimenti in parquet ad intarsio e marmi o finiture pregiate, banconi in vetro e marmo o pietra, arredi a scomparsa, il tutto distribuito in una zona galleria privè, una zona platea, un'area palco e una ampia corte interna ricostruita secondo lo stile tipico delle corti chiuse meridionali, e riportata a nuovi fasti con l'uso di ampie aree verdi, pavimenti in pietra antica e rivestimenti in pietra locale secondo la più genuina tradizione della zona. Completano la distribuzione progettuale i servizi aggiunti, costituiti da piccolo foyer, uffici e depositi, ascensore, e ampie cucine per la preparazione espressa del food, oltre naturalmente alle 5 aree bar. All'interno del teatro, troverà posto anche una piccola galleria tematica per l'esposizione dei progetti originali dell'architetto Nevi datati 1940 e inerenti appunto il progetto originario del teatro.

