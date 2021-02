Allla ricerca di Nemo, “Scorza” finisce sulla spiaggia: piccolo esemplare di tartaruga salvato dalla Capitaneria

Un piccolo esemplare di tartaruga marina salvata dalla Capitaneria di porto di Brindisi. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, al numero blu 1530 è arrivata segnalazione telefonica da parte di alcuni cittadini in merito alla presenza di un piccolo esemplare di Caretta Caretta in difficoltà sulla spiaggia del granchio rosso, vicino Punta Penna, in territorio di Brindisi.

Il piccolo esemplare è stato quindi recuperato e consegnato al personale specializzato del Centro Recupero tartarughe di Torre Guaceto.

La Guardia costiera ricorda che la Sala Operativa delle Capitaneria di Porto di Brindisi è attiva giornalmente e ininterrottamente, e può essere contattata telefonicamente al numero 0831521022 o all’indirizzo e-mail cpbrindisi@mit.gov.it mentre, per le sole emergenze in mare, attraverso il “Numero Blu” 1530.

