Sviluppo, il Cis per Brindisi e Lecce sarà firmato martedì: presente Mara Carfagna. Minerva: così cambia il Salento

«Il 28 giugno sarà una giornata storica per lo sviluppo della nostra Puglia: il ministro Carfagna, infatti, ha convocato alle ore 16, nella Prefettura di Brindisi, il tavolo istituzionale per l'approvazione e la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo della costa adriatica».

Lo annuncia il commissario regionale di Forza Italia, il deputato Mauro D'Attis, spiegando che finalmente va in porto anche il Cis per la zona Adriatica dopo, per esempio, quello di Taranto in Puglia. «Saranno presenti - annuncia - tutti i sindaci dei Comuni del litorale adriatico delle province di Brindisi e Lecce (compresi i capoluoghi). Il ministro, quindi, è stato di parola e per la prima volta si procederà con uno strumento innovativo e strategico, in grado di dare un felice impulso all'economia della nostra Regione, con particolare riguardo allo sviluppo del turismo e della ricettività delle province di Brindisi e Lecce. Sarà, pertanto, un passaggio importante. Sono contento perché inizia ad emergere il lavoro svolto in questi mesi, rappresentando il territorio».

I progetti della Provincia di Lecce

"La notizia che attendevamo è giunta: il progetto di 𝗥𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗳𝗿𝘂𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼𝗽𝗲𝗱𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗢𝘁𝗿𝗮𝗻𝘁𝗼-𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗟𝗲𝘂𝗰𝗮, presentato dalla Provincia di Lecce per un investimento complessivo di 22 milioni di euro, è finanziato. Una notizia che ci rende orgogliosi del lavoro messo in campo!". Così il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, commenta la notizia relativa al finanziamento della proposta progettuale presentata dall'Ente nell’ambito del Cis-Contratto Istituzionale di sviluppo “Brindisi-Lecce-Costa Adriatica”, che punta a riqualificare, valorizzare e promuovere uno dei litorali più belli d’Italia, comprendente i Comuni della costa adriatica delle Province di Lecce e Brindisi.

"Avevamo l'ambizione di cambiare la fisionomia turistica del Salento, di valorizzazione il litorale adriatico, pianificare e realizzare un nuovo sistema di viabilità per la nostra terra. Ci siamo riusciti" ha evidenziato il consigliere delegato Ippazio Morciano, secondo cui "il lavoro dell'Ente ha consentito al territorio tutto di attrarre finanziamenti per circa 106 milioni di euro sui 183 disponibili. La Provincia di Lecce, inoltre, si impegnerà e farà portavoce per far sì che le proposte presentate dai Comuni, ammissibili ma non immediatamente finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria, vengano accolte nell'ambito del riparto dei fondi PNRR". Nei prossimi giorni, su iniziativa della Presidenza, sarà convocata una conferenza stampa per illustrare in maniera puntuale tutte le progettazioni presentate dai Comuni e già finanziate.