Sversamenti di fogna nera nel porto, diffida per Comune e Acquedotto Pugliese

BRINDISI - Continui sversamenti di fogna nera nel porto, per guasti estemporanei o per collegamenti non corretti fra tubature. Fino alla scoperta che di recente, proprio a un passo dal lungomare, ci sono finiti i liquami neri della rete di pertinenza dell’Autorità portuale. A effettuare gli accertamenti, in tutti i casi, è stata la capitaneria di porto di Brindisi che ha diffidato Comune e Acquedotto pugliese perché rimettano subito la situazione in regola ed elimino situazioni malsane per la cittadinanza oltre che per l’ambiente.Nei giorni scorsi, di conseguenza, l’ente municipale ha ordinato ad Aqp interventi che evitino, ora e per sempre, il deflusso di sostanze inquinanti, o comunque maleodoranti, all’ombra del Monumento al Marinaio.La vicenda, accompagnata da un alone di “mistero” sull’origine del guasto, ha inizio nel giugno del 2017. L’ultima giornata di olezzi nauseabondi è stata invece il 16 maggio scorso. Il risultato è sempre lo stesso, in ogni caso. Passeggiata difficile in riva al porto: pessimo l’odore da sopportare. Le cause si sono rivelate differenti, a seconda dei casi.Come si diceva la cronistoria inizia a metà giugno dello scorso anno. Con una “pec” inviata all’Acquedotto pugliese e al commissario prefettizio del Comune di Brindisi, il comandante del porto ha sollecitato interventi “per interrompere lo sversamento di liquami nel porto interno di Brindisi”.Due giorni dopo l’Aqp interviene attraverso una appaltatrice e effettua controlli e ispezioni sui tronchi di fogna nera di viale Regina Margherita, corso Garibaldi, via Del Mare, corso Umberto, via Bastioni San Giorgio, via Appia e via Arione.In quell’occasione fu individuata una “rottura accidentale della tubazione in gres nei pressi dell’incrocio tra via Bastioni Carlo V e corso Umberto”. Riparazione effettuata, alle 17.30 del 14 giugno la situazione sarebbe dovuta tornare alla normalità.Ad ottobre 2017, accade di nuovo. Il geometra Giovanni Danese, direttore dei lavori della manutenzione della fogna pluviale cittadina, comunica al dirigente del settore lavori pubblici del Comune che, a seguito della rottura di una conduttura in via del Mare si era verificato uno sversamento di reflui nella fogna bianca.Il 18 ottobre l’Aqp è intervenuto nuovamente. Il 6 novembre viene quindi comunicato l’avvenuto ripristino.IL 27 febbraio scorso, ancora un altro episodio di sversamento. Il mese successivo ancora un altro, in corrispondenza dello “scarico 15”. Avviati i dovuti accertamenti si scopre che “il tombino realizzato presso la banchina Carbonifera, interessato da sversamenti, risultava a servizio della rete interna dell’Autorità portuale”.E che i pozzetti dell’impianto fognario esistenti all’interno dell’area destinata a parcheggio dell’Authority “si immettono nella condotta delle acque meteoriche comunali” per sfociare nello scarico 15 che, guasto, ha buttato acque sporche a mare.Da ulteriori verifiche è emerso allora che “lo scarico di alcuni pozzetti fognari ubicati nei pressi della banchina Carbonifera era stato arbitrariamente collegato alla rete di fogna nera cittadina con tubazioni plastiche”. E senza ulteriori accorgimenti ritenuti indispensabili.Il 20 aprile scorso il direttore del dipartimento tecnico dell’Autorità portuale ha comunicato di aver sconnesso il collegamento della rete fognaria. Sono stati richieste ad Aqp le opere indispensabili per evitare ulteriori disguidi. Il 17 maggio poi il Comune ha bandito la gara per il progetto di manutenzione della fogna bianca. Il 16 maggio, tuttavia, è accaduto ancora. È toccato ancora una volta accertare “la presenza di odori nauseabondi” nel tratto finale di corso Garibaldi.Il 21 maggio scorso è scattata l’ordinanza: il commissario prefettizio, Santi Giuffrè, ha intimato all’Acquedotto pugliese “di adottare tutti gli accorgimenti e le misure necessarie per evitare l’ulteriore sversamento della sostanza inquinante in parola” eliminando tra l’altro “eventuali collegamenti tra la rete di fogna nera con la fogna bianca comunale, con particolare riguardo al tratto finale di corso Garibaldi”.Di terribili odori non se ne può più. In inverno come in primavera, quando a Brindisi arrivano i crocieristi, nei primi giorni di giugno quando si fa festa con il vino e si brinda per la partenza della Brindisi-Corfù. L’acqua del porto ha da essere pulita.