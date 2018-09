Svaligiano una casa e seviziano le galline: due arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ERCHIE - Svaligiano una casa e seviziano due galline: due arresti sono stati eseguiti dai carabinieri di Erchie. Ai domiciliari sono finiti Andrea Morleo, di 28 anni, e Massimiliano Micelli, di 25, entrambi del luogo, ritenuti responsabili di furto aggravato in abitazione. Morleo risponde anche di maltrattamenti di animali: il giovane avrebbe infatti sottoposto a sevizie due galline sbattendole ripetutamente per terra fino a tramortirle.I fatti sono avvenuti il 27 luglio scorso a Erchie, quando i due giovani hanno fatto irruzione nella residenza di un operaio del luogo, in quel momento assente per un viaggio all’estero, I due hanno scardinato la finestra e infranto un vetro danneggiando anche la serranda, e una volta in stanza hanno rubato un decespugliatore, due motoseghe, un tagliasiepi elettrico, un trapano elettrico, una mola elettrica, vari utensili da artigiano utilizzati per la preparazione e la posa dell’intonaco. E ancora hanno portato via 160 euro custoditi in un salvadanaio, due televisori Lcd, un faro a led per esterni, diversi orologi da polso, bigiotteria, argenteria e varie bottiglie di superalcolici presenti all’interno del mobile bar, per un danno complessivo che supera i 4mila euro. Dall’esame delle registrazioni del sistema di videosorveglianza installato all’interno della proprietà dell'operaio, si è accertato che a commettere il furto erano state due persone di sesso maschile, di giovane età, che a volto scoperto dopo essersi introdotte all’interno del giardino avevano tentato dapprima di forzare la porta d’ingresso, e, non riuscendovi si sono introdotti dalla finestra danneggiando la persiana e il vetro. Sulla scorta delle immagini i responsabili sono stati pertanto riconosciuti e identificati dai carabinieri. La successiva perquisizione domiciliare effettuatain casa di Morleo ha consentito il rinvenimento di un proiettile per pistola calibro 7,65, pertanto il 28enne è stato denunciato per detenzione abusiva di munizioni, nonché segnalato per uso personale di stupefacente, in quanto è stata rinvenuta una dose di stupefacente del tipo hashish del peso di 0,4 grammi.