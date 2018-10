Superstrada bloccata per oltre un'ora per un incidente stradale tra Lecce e Brindisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Traffico rallentato per oltre un'ora lungo la corsia nord della superstrada Lecce-Brindisi. Un incidente stradale provocato presumibilmente dal maltempo che da stanotte si sta abbattendo sul Brindisino con pioggi e fulmini ha provocato lunghe code e disagi, ma per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per le persone. Gli automobilisti coinvolti nell'incidente tra due auto, avvenuto tra gli svincoli di San Pietro Vernotico e Tuturano, hanno riportato solo lievi contusioni.Dalle 13,45 di oggi il traffico ha ripreso lentamente a circolare.Un altro incidente automobilistico si è avuto sulla strada provinciale che conduce da San Vito dei Normanni a Francavilla Fontana. A causa dell’asfalto viscido provocato dalle abbondanti piogge delle ultime ore, un 35enne della città degli Imperiali ha perso il controllo della propria auto ed ha travolto un secondo veicolo a bordo del quale viaggiavano due coniugi sanvitesi.Non riuscendo più a gestire il proprio mezzo, il 35enne ha invaso la corsia opposta. L’impatto della Fiat Croma contro la Fiat 500L, avvenuto a circa 5 chilometri da San Vito, ha provocato il ferimento della coppia che viaggiava in senso contrario rispetto all’uomo, in direzione Francavilla.Intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale di San Vito ed i sanitari del 118. I coniugi sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Il 35enne, invece, ha subito il ritiro della patente di guida in via cautelativa.