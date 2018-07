Sulla statale trainano un gommone con 2,5 quintali di marijuana alla fragranza di gelsomino: due arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - I carabinieri di Brindisi hanno arrestato per detenzione al fine di spaccio di stupefacente in concorso Fulvio Lonero e Massimo Ferrero, entrambi del posto, rispettivamente di 36 e 37 anni.I fatti si sono svolti nel primo pomeriggio di ieri nell’ambito di un’attività di controllo alla circolazione stradale. I militari hanno notato sulla strada provinciale 87 un’autovettura Honda di colore verde che stava trainando un gommone nautico provvisto di motore, il tutto collocato su un apposito carrello, seguita a stretto contatto da una Fiat Marea. Entrambi gli autoveicoli hannop poi imboccato la strada provinciale 86 in direzione di San Pietro Vernotico e successivamente la superstrada 613 in direzione di Brindisi. Un particolare ha fatto insospettire i militari: ad un certo punto i due autoveicoli hanno viaggiato per un tratto di strada in parallelo, si sono affiancati e gli occupanti hanno dialogato tra di loro attraverso i finestrini per poi separarsi all’altezza dello svincolo per Tuturano/Cerano. Infatti il conducente della Honda ha svoltato per Tuturano/Cerano, mentre il conducente della Fiat Marea ha proseguito la marcia in direzione di Brindisi.I carabinieri hanno così deciso di fermare e controllare i due autoveicoli. Lonero ha mostrato da subito segni di insofferenza è sembrato particolarmente nervoso ed agitato, in prima battuta non ha detto nulla, nel corso dell’ispezione al natante ha riferito di trasportare della sostanza stupefacente nascosta nei tubolari del gommone. Stante tali dichiarazioni si è proceduto ad accompagnarlo all’interno della caserma per procedere alla verifica di quanto appreso. Nel frattempo anche Ferrero è stato fermato e condotto in caserma. Con l’ausilio dei vigili del Fuoco il gommone è stato squarciato e sono stati effettivamente rinvenuti nei tubolari, 245 involucri di varie dimensioni contenenti marijuana essiccata per un peso complessivo di 250 chili. Gli ulteriori accertamenti hanno fatto emergere che la polizza assicurativa del motore marino Yamaha montato sul gommone risulta intestata all’autista della Fiat Marea, Ferrero. Nel corso della perquisizione è emerso che all’interno dei tubolari del gommone erano stati anche collocati tre diffusori per ambienti di essenze profumate al gelsomino, probabilmente per eludere eventuale attività con unità cinofile. I due brindisini sono stati tratti in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di una consistente quantità di sostanza stupefacente in concorso tra di loro e condotti nella casa circondariale di Brindisi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.