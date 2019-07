Stuprata una ragazza disabile: arrestati due cognati. Alle insegnanti le prime confidenze sulle violenze subite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una turpe storia di violenza verso una ragazza di 19 anni disabile si è consumata nelle mura domestiche da parte di due cognati, di 29 e 46 anni, di Torre Santa Susanna che avrebbero ripetutamente abusato della donna in un terreno in agro di Avetrana.La scoperta della violenza è stata fatta da alcune insegnati della ragazza che hanno saputo interpretare il disagio che stava vivendo la donna, a partire da un bigliettino scritto proprio dalla vittima. Immediatamente, con grande discrezione sono intervenute le istituzioni che hanno messo in sicurezza la ragazza.In manette sono finiti C.D., 29 anni di fatto residente a Torre Santa Susanna, e D.Q.S. un 46enne rintracciato in provincia di Milano. I due avrebbero abusato della fiducia che la giovane donna accordava loro e della sua condizione di disabile psichica, per approfittarne in più occasioni, anche costringendola a subire violenza sessuale di gruppo, nelle campagne di Avetrana.Le indagini sono state condotte dagli agenti del Commissariato di Mesagne e sono partite a febbraio dopo la denuncia di una dirigente scolastica e un’insegnante di sostegno di un istituto secondario della provincia di Brindisi.Nello svolgimento delle attività investigative è stato ricostruito che i reati si sarebbero consumati ad Avetrana nel gennaio scorso e, pertanto, gli atti dalla Procura di Brindisi - inizialmente titolare delle indagini - sono stati trasmessi a quella di Taranto per competenza territoriale. La vittima è stata ascoltata in audizione protetta dagli inquirenti e con l’aiuto di una psicologa.Dal racconto è emerso che le violenze sessuali subite dalla ragazza, erano inflitte da C.D., convivente della sorella maggiore della vittima e dal cognato di questo, D.Q.S., sposato infatti con la sorella dell’uomo. Agghiaccianti gli episodi confluiti nel fascicolo di indagini e sui quali, ora, i due indagati saranno chiamati a fornire spiegazioni e la loro versione dei fatti. In una circostanza C.D., uscito per buttare la spazzatura, avrebbe convinto la vittima a seguirlo per poi appartarsi con lei in campagna alle porte di Avetrana, violentandola. In un’altra circostanza la violenza si sarebbe consumata vicino a un’abitazione nell’agro di Avetrana. E alle violenze avrebbe preso parte anche il 46enne D.Q.S., quando si trovava in Puglia per un breve soggiorno.La ragazza è stata infine costretta al silenzio, a non parlare con la sorella maggiore e moglie di C.D., in particolare e, dopo l'ennesimo abuso, ha chiesto su sponte di essere sistemata in una struttura che aveva in precedenza frequentato e in cui si era trovata molto bene.Per i due indagati, il pm inquirente, Rosalba De Luca della Procura di Taranto ha chiesto e ho ottenuto dal gip Pompeo Carriere la misura cautelare che ha indicato nell’esecuzione in regime di detenzione in carcere per la gravità dei fatti accertati.