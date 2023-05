Giornata internazionale dei peacekeeper: gli studenti entrano nella base Onu

Porte aperte a 300 studenti al Global Service Centre delle Nazioni Unite, a Brindisi, in occasione del 75esimo anniversario della Giornata internazionale dei peacekeeper ONU. Con l'occasione si è reso omaggio ai due milioni circa di "portatori di pace" inviati in aiuto dei Paesi in conflitto e agli oltre 4.200 che hanno perso la vita in nome della pace, dal '48 ad oggi.

La cerimonia

Alla cerimonia istituzionale questa mattina, che si è svolta all'aperto all'ingresso da via Tito Minniti, era presente la direttrice della Base ONU, Giovanna Ceglie. Nel corso dell'evento c'è stata la deposizione della corona ai caduti durante le operazioni di pace, l'innalzamento della bandiera ONU e la consegna della medaglia al merito.