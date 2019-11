I compagni insultano un passante: studente ha un malore a scuola

È stato necessario chiamare il 118 per una tachicardia sospetta. Protagonista dell'insolita richiesta di soccorso un ragazzo di 12 anni studente di una scuola media di Brindisi.

Il giovanissimo è stato colto da una crisi di panico dopo che alcuni compagni di classe hanno inveito dalla finestra contro un passante, insultandolo.

L'uomo ha fatto presente che avrebbe messo al corrente la dirigenza scolastica. E ha avvisato il personale della scuola dell'accaduto. Inevitabile per la scuola prendere provvedimenti e così per il gruppo è scattata una nota. Il compagno potrebbe essersi preoccupato per questo motivo e l'agitazione lo ha portato al panico. A scuola è intervenuta l'ambulanza del 118 e sono in pochi minuti arrivai anche i genitori dello studente. Ultimo aggiornamento: 21:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA