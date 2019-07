Strade invase dalle blatte: «Qui si rischia il disastro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strade sporche, marciapiedi invasi dalle blatte ed erba alta. Dopo le segnalazioni dei brindisini, il commissario cittadino di Fratelli d'Italia, Sabrina De Punzio, lancia l'allarme: «Qui si rischia l'emergenza igienico sanitaria».Le segnalazioni erano partite dai residenti del quartiere Casale di Brindisi che lo scorso 22 luglio avevano comunicato lo stato di degrado del rione alla stessa Azienda Sanitaria Locale denunciando il proliferare di insetti ed erba alta lungo i marciapiedi.Alla luce di questo il commissario cittadino di Fratelli d'Italia, Sabrina De Punzio, scrive a Comune di Brindisi e all'assessorato all'Ambiente parlando di una «situazione di emergenza e di potenziale precarietà igienico - sanitaria, in cui versa la città di Brindisi».«In data 22 luglio- spiega la De Punzio- sono state effettuate diverse segnalazioni presso l'Ufficio Igiene del Comune di Brindisi, presso le segreterie della Direzione Generale, Sanitaria e del Dipartimento Prevenzione Asl Brindisi, nonché presso il centralino della Polizia Locale, per una invasione di blatte presso il quartiere Casale, invasione che, comunque, riguarda tutti i quartieri/rioni della città». La presenza delle blatte costituirebbe, quindi, già di per sé un fattore di rischio che attraverso i dovuti interventi il Comune di Brindisi potrebbe scongiurare.«Una corretta gestione della igiene urbana impone diversi e preventivi interventi di deblattizzazione, in quanto è noto che le blatte, se presenti in numero eccessivo, fungono da vettore per svariati microrganismi patogeni ed altri parassiti pericolosi per l'uomo e per gli animali- aggiunge il commissario cittadino di Fratelli d'Italia- Questo fenomeno, congiuntamente alla presenza massiccia di zanzare, di verde spontaneo, che ha superato di gran lunga i limiti della tollerabilità e della pubblica decenza, della assenza di lavaggi delle strade, in costanza di temperature alte, potrebbe costituire grave pericolo di carattere igienico - sanitario per la salute pubblica. Gli interventi innanzi illustrati dovrebbero rivestire carattere preventivo, al fine di evitare il verificarsi di tali accadimenti e non quello della urgenza, consuetudine quest'ultima oramai radicata in città».La De Punzio spiega anche che nei mesi addietro sono state mosse altre denunce in merito alla scarsa igiene, denunce che non hanno mai ricevuto risposta.«Con tale modus operandi, esclusivamente i cittadini assolvono al dovere di controllo, di vigilanza e di denuncia dello svolgimento di determinate attività, ma giova sottolineare che questa non può costituire una prassi diffusa e consolidata, a tener conto che denunce di tal fatta sono state mosse mesi or sono, senza ricevere risposta alcuna- dice la De Punzio- Tutto ciò premesso, si chiede agli organi competenti di provvedere ad effettuare interventi urgenti e mirati, atti a debellare il fenomeno diffuso e incontrollato delle blatte e delle zanzare; di provvedere ai lavaggi delle strade; ad eliminare il verde spontaneo, procedendo parallelamente al taglio ed alla raccolta dello stesso, in difetto, stante il carattere della urgenza e della potenziale precarietà igienico - sanitaria, si adiranno le competenti autorità giudiziarie, al fine di rilevare ed accertare le responsabilità de quibus».