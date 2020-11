Stop alle crociere della Deliziosa. Si riparte il 26 dicembre. Forse

Niente più crociere in Grecia e neanche in Italia. La Costa Deliziosa, che per due mesi, ogni martedì, ha attraccato a Brindisi con il suo carico di crocieristi, si ferma a causa del nuovo aggravarsi dell'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia di Covid 19. Ad annunciarlo è stata la stessa compagnia, spiegando come a seguito del blocco nazionale annunciato dal governo greco per contenere la pandemia di coronavirus, si sia deciso di sospendere le crociere di una settimana in Grecia della Costa Deliziosa dal 7 novembre al 26.



La nave della compagnia italiana, che offre crociere di una settimana con scalo a Trieste, Katakolon, Atene, Iraklion e Bari, terminerà la crociera attualmente in corso oggi a Trieste. Dopo di che, la Deliziosa sospenderà le operazioni per sette settimane, annullando le crociere del 7, 14, 21 e 28 novembre e le crociere del 5, 12 e 19 dicembre. La ripresa delle operazioni di Costa Deliziosa è prevista per il 26 dicembre con un itinerario italiano alla scoperta, spiega la compagnia, di alcune tra le più belle destinazioni del mar Adriatico e del Mediterraneo orientale tra le quali Trieste, Bari, Brindisi e Catania. Ulteriori destinazioni si aggiungeranno nelle prossime settimane.

La stessa società evidenzia comunque che i protocolli sanitari sviluppati da Costa Crociere in coordinamento con le autorità ed esperti medici hanno dimostrato che è possibile viaggiare in crociera con elevati standard di sicurezza. Tant'è che sin dalla ripresa del 6 settembre, le crociere Costa hanno ricevuto un forte apprezzamento da parte degli ospiti proprio sugli aspetti di sicurezza.



Ma che fine faranno i biglietti di chi ha già prenotato la sua crociera? Costa, spiega ancora la compagnia, sta progressivamente informando gli ospiti che hanno prenotato le crociere di Costa Deliziosa ora sospese, fornendo loro le migliori condizioni possibili, in linea con le normative vigenti. Nessun cambiamento di programma, invece, per Costa Smeralda, la seconda nave Costa attualmente in servizio, che continuerà le sue crociere dedicate all'Italia come da programma, rispettando i protocolli introdotti.

La Deliziosa ha risollevato una stagione crocieristica disastrosa, per Brindisi come per molti altri scali, a causa dell'emergenza sanitaria, sfruttando i mesi durante i quali i contagi si sono mantenuti relativamente bassi. La stagione 2020, infatti, prevedeva 58 scali (contro i 38 dello scorso anno), tutti cancellati per la diffusione improvvisa a livello planetario del coronavirus Sars-CoV-2. Così, a settembre, la notizia dell'arrivo della nave della Costa Crociere era stata salutata con grande entusiasmo.

Per due mesi, a partire dall'8 settembre, la Deliziosa ha fatto scalo, una volta alla settimana, il martedì, a Brindisi, dove rimaneva ormeggiata dalle 7 alle 18. Impossibile, tuttavia, per i crocieristi scendere liberamente a terra per esplorare la città. E così, Costa, oltre alle tradizionali mete come Otranto e Lecce, ha aggiunto alle escursioni anche la visita alle bellezze storiche e architettoniche di Brindisi.

Una gita che, tra l'altro, approdo dopo approdo ha ottenuto un successo sempre maggiore, fino a toccare il record di 5 pullman da 25 passeggeri ciascuno, vale a dire 125 crocieristi in totale. Tra i quali non solo italiani ma anche gruppi di tedeschi. I quali hanno potuto godere di un giro turistico che comprendeva la chiesa di Santa Maria del Casale poi il centro storico della città, in particolare, lungomare Regina Margherita, dalle colonne romane a palazzo Montenegro, piazza Duomo e cattedrale, palazzo Nervegna, foyer del Nuovo Teatro Verdi (dal quale sono visibili gli scavi archeologici sottostanti, che riguardano l'area di San Pietro degli Schiavoni), tempietto di San Giovanni al Sepolcro, chiesa di San Benedetto e chiesa di San Paolo. Con un passaggio intermedio per ammirare e fotografare il mercato ortofrutticolo sotto le tettoie in stile Liberty di piazza Mercato.

Oltre alla visita di Brindisi (al costo di 45 euro), Costa Tours organizzava come detto anche le classiche visite ad Otranto (60 euro) ed a Lecce (50 euro). La crociera alla scoperta delle bellezze italiane, inizialmente prevista fino ai primi di ottobre, era stata prorogata fino alla fine di novembre ma il peggiorare della situazione sanitaria ha spinto Costa a rivedere i propri piani. Con la speranza che da dicembre i numeri della diffusione migliorino e consentano la ripresa, attualmente prevista per il 26.

Ultimo aggiornamento: 09:28

