Ha ricevuto uno stop il progetto di “Rivoluzione innovativa” annunciato con un comunicato stampa un mese fa con il quale la società Netbuilding Rete Impresa, con al timone Luca Ghetti, evidenziava che “a seguito dell’accettazione della manifestazione di interesse presentata alla Provincia, Netbuilding Rete Impresa è’ ora nelle fasi conclusive per la firma del contratto che consentirà la gestione degli spazi attualmente non utilizzati della Cittadella di Brindisi. Questo passaggio segna l’inizio di un progetto ambizioso volto a trasformare questi spazi in un fulcro dinamico di innovazione e sostenibilità”.

Nella seduta del Consiglio provinciale del 30 maggio scorso è stata messa una croce, che in qualche modo sarà difficile cancellare, sul sogno, raccontata dalla Netbuinding Rete Impresa, di ottenere in gestione tutti gli immobili attualmente liberi che ricadono all’interno del comprensorio della Cittadella della Ricerca così da realizzare in quegli spazi l’Accademia Arti e Mestieri. Per arrivare alla sottoscrizione del contratto il Consiglio provinciale avrebbe dovuto modificare una precedente delibera del Consiglio provinciale, datata 22 giugno 2018, che fissa norme per la locazione per la locazione e concessione in uso di locali e immobili comunale.

La modifica portata all’attenzione del Consiglio provinciale avrebbe dovuto cancellare alcune norme contenute nel regolamento del 2018. In particolare avrebbe dovuto cancellare quella che definisce gli obblighi del conduttore e che stabilisce che “a nessun titolo e per nessuna ragione sono ammesse sublocazioni a terzi da parte dei locatari”.

Di più: “È vietata la destinazione degli spazi concessi ad uso diverso da quanto indicato nel contratto di locazione e nel presente Regolamento”.

E’ stato il consigliere provinciale Domenico Tanzarella, avvocato, a considerare improponibile, per non dire illegittima, quella modifica in base alla quale si voleva permettere a un privato attraverso una procedura negoziata seguita a una manifestazione di interesse di disporre con l’assegnazione in subaffitto dell’intero patrimonio immobiliare della Cittadella, ora di proprietà della Provincia che da tempo cerca, con difficoltà interlocutori credibili per rilanciare il comprensorio che occupa 22 ettari circa di terreno, con superfici coperte per 4,6 ettari. Tra i beni che interessano alla Netbuilding vi sono una foresteria con 160 posti letto suddivisi in 80 stanze (tra cui 16 suite, completamente arredate, dotate di angolo cottura); un bar con tabaccheria; una mensa con 250 posti e un auditorium/aula congressuale da 250 posti a sedere, dotato di cabine per la traduzione simultanea, oltre ad altri immobili. Nella Cittadella continuano a operare, con difficoltà a causa di problemi strutturali, l’Enea, il Cetma, il Dta (Distretto tecnologico aerospaziale), l’Istituto tecnico superiore dell’Aerospazio, UNisalento (con il corso di Ingegneria) altre aziende per un totale di circa 350 dipendenti. Da anni si cerca di valorizzare il comprensorio attraverso interventi di riqualificazione. La Regione Puglia ha dichiarato in più occasione l’intenzione di intervenire, ma di fatto ogni intenzione non è andata oltre le dichiarazioni. È evidente che la giunta regionale non ha a cuore o tra le sue priorità la Cittadella di Brindisi. È comprensibile che la Provincia si sforzi di trovare interlocutori credibili,, ma non stravolgendo il regolamento di concessione degli immobili di proprietà per permetterne un uso privatistico.

Per fortuna l’avvocato Tanzarella, che è stato anche presidente della Provincia, sa leggere le carte e ha segnalato la inopportunità e anche l’illegittimità di quella modifica al regolamento. Il Consiglio ne ha preso atto e ha ritirato l’argomento. Chissà se quella modifica potrà mai tornare nell’Aula del Consiglio provinciale per ottenere l’approvazione e dare corpo alle mirabolanti dichiarazioni di un mese fa dei rappresentanti di Netbuilding e MiSky impegnati a creare “un hub formativo all'avanguardia che fungerà da ponte tra le competenze tradizionali, le nuove tecnologie e l’occupazione. Questo ambiente educativo sarà supportato da una serie di start-up e centri di specializzazione, che insieme creeranno un ecosistema dinamico e stimolante”.